50 Jahre tab – Anzeigenmotive

Auch wenn sich in 50 Jahren viel verändert hat, gibt es auch so etwas wie Konstanz im Leben. Das zeigt sich deutlich an den zahlreichen Partnern der tab. Viele sind von Anfang an mit dabei und uns – nicht nur, sondern auch – als Anzeigenpartner treu geblieben. Sehen Sie selbst in der Bildergalerie.

1970 kam die erste Ausgabe der TAB – Technik am Bau als Fachzeitschrift für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) auf den Markt.



Heute – 50 Jahre später – ist die tab – das Fachmedium der TGA-Branche ein multimediales Medium, das neben der Fachzeitschrift mit tab.de eine Onlineplattform, regelmäßig verschickte E-Mail-Newsletter, einen Social-Media-Auftritt auf Twitter und eine erfolgreiche Fachforenreihe umfasst. Genauso vielfältig, wie sich die tab entwickelt hat, zeigt sich heute auch die Technische Gebäudeausrüstung.



Dies zeigt ein Blick in die Anzeigenmotive der tab-Partner im Werbemarkt deutlich: Die Anzeigenmotive wandeln sich mit der Weiterentwicklung der Technik. Stets geht es vor allem darum, Technik anschaulich zu vermitteln und die Vorteile von Produkten sowie die fachliche Kompetenz eines Unternehmens in den Vordergrund zu stellen.

Auf diesem Weg begleitet die tab seine Werbepartner zuverlässig auf dem Weg in die Wissensgesellschaft in der Technischen Gebäudeausrüstung – auch in Zukunft.