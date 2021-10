45 Jahre Roth France

Im September 2021 eröffnete Roth France ein neues 2.300 m2 großes Logistikzentrum. Die Einweihungsfeier war zugleich ein Geburtstagsfest, denn das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen. Die Niederlassung ist die erste Roth Auslandsgesellschaft des Dautphetaler Familienunternehmens Roth Industries. Die Gründung markierte den Beginn der Internationalisierung von Roth.

Zur Feier hatte die Geschäftsführung von Roth France nach Lagny-sur-Marne nahe Paris eingeladen. Zu den Gästen zählten die Unternehmerfamilie Roth und CEO (Chief Executive Officer) Matthias Donges sowie die rund 100 Beschäftigten des französischen Standorts. Manfred Roth, Vorsitzender des Gesellschafter Boards, gratulierte den Geschäftsführern Claude Brand und Thierry Photinodellis, der das Projekt geführt hat, sowie der gesamten Belegschaft im Namen der Familie Roth. Er sagte: „Das neue Logistikzentrum trägt der hervorragenden Entwicklung von Roth France als führendes Unternehmen in der Sanitär- und Heizungsbranche in Frankreich Rechnung.“ Er lobte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr Engagement. Der Erfolg der französischen Roth Gesellschaft sei nur aufgrund ihres außergewöhnlichen Einsatzes möglich, so Manfred Roth weiter.

Lagervergrößerung für Sanitärprodukte

Das 15 m hohe Lager ist insbesondere für Sanitärprodukte wie Glas- und Komplettduschen sowie großformatige Wandverkleidungssysteme für die Badrenovierung ausgelegt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren sein Sortiment weiter ausgebaut und begegnet mit den neuen Logistikmöglichkeiten der wachsenden Nachfrage nach seinen Produkten. „Kunden erhalten jetzt einen noch schnelleren und flexibleren Service“, erklärt Claude Brand.

Neben einem umfangreichen Sanitärprogramm vermarktet Roth France Flächen-Heiz- und Kühlsysteme und Rohr-Installationssysteme. Zudem sind Speichersysteme für Trink- und Heizungswasser, Regen- und Abwasser sowie für Brennstoffe und Biofuels im Sortiment. Am Standort gibt es einen Showroom sowie ein Trainingszentrum für Anwenderschulungen, Seminare und Workshops.

Weltweit vertreten

In Frankreich eröffnete Roth seine erste Auslandsniederlassung. Das war für das Familien-Unternehmen der Start der Internationalisierung. Heute ist Roth unter dem Motto ‚eine Marke – viele Stärken‘ mit verschiedenen Firmen, rund 1.400 Mitarbeitern und 28 Produktions- und Vertriebsunternehmen weltweit vertreten. Die Gesellschaftsanteile liegen zu 100 % bei der Familie Roth. Die Kompetenzfelder des mittelständischen Familienunternehmens sind Energie, Wasser und Kunststoff.