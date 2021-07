Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) und der Fachverband Holzenergie (FVH) im Bundesverband Bioenergie e. V. (BBE) laden gemeinsam zum 21. Fachkongress Holzenergie ein. In diesem Jahr wird der Kongress als digitale Veranstaltung mit zwölf Online-Sessions an vier Tagen ausgerichtet.

Das Themenspektrum deckt die deutschen und europäischen Rahmenbedingungen, aktuelle Marktentwicklungen und Perspektiven für Holzenergie ab.

Der Kongress startet am 20. September 2021 mit einer aktuellen Positionsbestimmung und Einblicken in die europäische Rahmensetzung im „Green Deal“ und den Plänen für die dritte Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) der EU-Kommission. In einer Podiumsdiskussion werden Holzenergie-Experten und Vertreter von Greenpeace, WWF und BUND ihre Positionen vertreten und abgleichen.

Der zweite Kongresstag widmet sich der Strom und Wärmeversorgung mit Holzenergie in Dörfern und Städten und der dritte Tag der Holzenergienutzung in industriellen Anwendungen. Mit Spannung werden am vierten Kongresstag die Beiträge zu neuen Geschäftsfeldern, Innovationen und Zukunftsperspektiven für die Holzenergie erwartet.

Der Fachkongress Holzenergie bietet Neuigkeiten zur Umsetzung der Biomasse-Strom-Nachhaltigkeitsverordnung und den dafür verfügbaren Zertifizierungssystemen. Lernen Sie aktuelle Holzenergieprojekte mit Energieholz aus Kurzumtriebsplantagen kennen und erfahren Sie, wie regionale Holzenergiepotentiale verschiedener Energieholzressourcen ermittelt werden.

Informationen zum Programm und die Anmeldung zum 21. Fachkongress Holzenergie, der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) finanziell gefördert wird, finden Sie auf www.fachkongress-holzenergie.de/.