16. Internationale Konferenz zur Gebäudehülle der Zukunft

Digital und in Präsenz vor Ort in Bern

Am 21. und 22. Oktober 2021 präsentieren auf der Advanced Building Skins Conference & Expo in Bern über 100 internationale Architekten, Ingenieure, Wissenschaftler und Vertreter der Bauindustrie neue Projekte und Entwicklungen im Design von Gebäudehüllen sowie neue Produkte zur Steigerung der Energieeffizienz von Dach und Fassade.

Keynote-Speaker des diesjährigen Events ist Andrew Whalley, Chairman von Grimshaw Architects, New York. Whalley war massgeblich an der Realisierung des Sustainability Pavilions der Dubai Expo beteiligt, die am Freitag, den 1. Oktober 2021 eröffnet wurde. In seinem Vortrag wird Andrew Whalley den Einfluss des Klimas auf das Design der Gebäudehülle erörtern und Tools vorstellen, die bei Grimshaw für ein nachhaltiges Gebäudehüllen-Design entwickelt wurden.

„Uns ist es gelungen, trotz der nach wie vor schwierigen Situation über 100 namhafte Referenten für unsere diesjährige Konferenz zu gewinnen,“ erklärt Organisator Andreas Karweger von der Advanced Building Skins GmbH in Luzern. „Auch konnten wir TensiNet als Mitveranstalter gewinnen. TensiNet ist mit zwei Sessions zum Thema Architekturmembranen an der diesjährigen Konferenz beteiligt. Ausserdem hat HOK Los Angeles einen Roundtable zum Fassadendesign organisiert, bei dem der Auftraggeber und das Designteam die Realisierung des Etihad Stadiums in Abu Dhabi diskutieren,“ ergänzt Karweger. „Und Lucio Blandini, Geschäftsführer von Werner Sobek Stuttgart, hat Referenten namhafter Architekturbüros aus Amsterdam, Washington, Paris und Düsseldorf eingeladen, die Realisierung von komplexen Fassaden zu erörtern.“

Das detaillierte Programm finden Sie hier. Die Konferenz findet in englischer Sprache im Kursaal von Bern statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 680 € und beinhaltet das Mittagessen und die Konferenzdokumentation mit den Manuskripten der Referenten. Zur Registrierung geht es unter https://abs.green/registration. Die Vorträge werden auch live im Internet übertragen und sind ein Jahr lang online abrufbar. Die Anmeldegebühr für das Webinar beträgt 280 € für einen einzelnen Nutzer, 580 € für drei Nutzer und 880 € für eine Unternehmenslizenz.