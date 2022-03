14. PlugFest für BACnet-Entwickler

Bild: BIG-EU Bild: BIG-EU BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) wieder zu einem europäischen BACnet PlugFest ein. Zu dem internationalen Treffen der BACnet-Entwickler, das vom 2.–4. Mai 2022 in Zug in der Schweiz stattfindet, werden über 60 Teilnehmer erwartet. Der Gastgeber, die Siemens Schweiz AG, ist mit seiner Expertise und seinem neuen Besucherzentrum in Zug bestens vorbereitet.



2022 übernimmt BACnet-Experte Thomas Kurowski, Siemens Standardisierungsmanager, die technische Moderation und Organisation: „Erstmals nach der BACnet-Secure-Connect-(BACnet/SC)-Erweiterung bieten wir in Europa eine Plattform zum Testen neuer Prototypen.“ Dabei wird er von Patrice Hell, Entwicklungsingenieur der Fr. Sauter AG, unterstützt. „Der BACnet-Standard hat einen enormen Entwicklungssprung gemacht“, sagt Hell. „Es gibt viel mehr Geräteprofile und unterstützte Datenschichten als bei unserem letzten PlugFest 2019.“



Auf ihrem 14. PlugFest fördert die BIG-EU erneut die Interoperabilität von BACnet-Produkten verschiedener Hersteller. Gerätetests werden in „Pairing-Sessions“ organisiert, sodass die beteiligten Unternehmen ihre Produkte paarweise ausführlich testen können. Das PlugFest steht allen BACnet-Produktentwicklern und -testern offen. Die Anzahl der Teilnehmer ist aus technischen Gründen auf 22 Teams begrenzt. Die Registrierung erfolgt über die Website, die Anmeldefrist endet am 18. März.