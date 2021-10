Das Programm der 13. EffizienzTagung Bauen+Modernisieren am 5. und 6. November 2021 ist darauf ausgerichtet, Teilnehmer aktiv einzubeziehen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Podiumsdiskussion am Freitag zur Klimaneutralität im Gebäudesektor. Fragen können nicht nur während der Tagung, sondern bereits vorab gestellt werden.

Am ersten Tag ist eine 90-minütige Podiumsdiskussion zum Thema „Konzepte für Klimaneutralität im Gebäudesektor“ geplant. Dabei diskutieren Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, Dr. Martin Pehnt, wissenschaftlicher Geschäftsführer und Vorstand des ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, und Michael Wicke, Co-Koordinator Bauen im Bestand bei Architects for Future Deutschland, insbesondere Lösungen für die klimaneutrale Modernisierung des Gebäudebestands.

Mit der MusterUMbauordnung, die Architects for Future Deutschland der Bauministerkonferenz mit einem offenen Brief überreicht hat, ist eine gute Diskussionsbasis gegeben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sind gefragt – trotz oder gerade wegen der räumlichen Entfernung untereinander – sich aktiv an der Podiumsdiskussion zu beteiligen. Anmerkungen und Fragen können nicht nur während der Veranstaltung gestellt, sondern auch im Vorhinein an das Tagungsbüro gesandt werden.

Die Themen der 13. EffizienzTagung orientieren sich an den Aufgaben, die die neue Regierung schnellstens angehen muss. Das Spektrum ist weiter gefasst als bei anderen Konferenzen, es schließt nicht nur die Effizienzstandards, die Energieversorgung und die Gebäudetechnik, sondern auch Lösungen zur Reduktion der Energieaufwendungen im Lebenszyklus ein. Auch die Elektromobilität gehört zu zukunftsfähigen Gebäudekonzepten.