Bild: SDE 21/22 Bild: SDE 21/22 Solar Decathlon Europe in Wuppertal veranstaltet der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) am 17. Juni 2022 von 10 bis 15 Uhr einen wissenschaftlichen Kongress. Namhafte Referenten informieren über gesundheitliche, energetische und technische Gesichtspunkte der Wohnungslüftung. Ebenfalls am 17. Juni verleiht der FGK dort um 20 Uhr den Indoor Air Quality Award. Mit dem Sonderpreis sollen innovative Techniken ausgezeichnet werden, die mit maschineller oder hybrider Lüftungstechnik für eine gute Luftqualität in Innenräumen sorgen.

Der Solar Decathlon ist ein internationaler Hochschulwettbewerb für nachhaltiges Bauen und Wohnen. Zum ersten Mal fand er 2002 in den USA statt, 2010 wurden in Madrid die Ergebnisse des ersten Solar Decathlon Europe vorgestellt. Nun wird der „solare Zehnkampf“ erstmals in Deutschland ausgetragen. Im Mittelpunkt stehen Energiewende und Klimaschutz in städtischen Quartieren. Neben dem Wettbewerb in 10 Disziplinen haben die 18 internationalen Hochschulteams die Chance auf 11 Sonderpreise. Auf dem Solar Campus in Wuppertal präsentieren sie 18 voll funktionierende Häuser als Beispiele für umweltfreundliche, architektonisch ansprechende und bezahlbare Gebäude.

Das Gelände ist an elf Tagen zwischen dem 10. und 26. Juni 2022 für alle Interessierten geöffnet. Der Eintritt ist frei, aus organisatorischen Gründen benötigen Besucher jedoch ein Ticket. Das detaillierte Programm für den Kongress zur Wohnungslüftung und das Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite des FGK im Menüpunkt Veranstaltungen. Die Anmeldebestätigung enthält eine Zutrittsberechtigung zum Gelände des Solar Decathlon für den 17. Juni. Weitere Informationen und das komplette Programm des Wettbewerbs gibt es auf der entsprechenden Internetseite unter www.sde21.eu.