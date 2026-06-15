Strengere Trinkwassergrenzwerte gefährden öffentliche Wasserversorgung

Den weitaus größten Teil von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) nimmt der Mensch über die Luft, die Nahrungsmittel und sonstige Gebrauchsgegenstände auf. Eine Aufnahme über das Trinkwasser ist nachrangig und wird aufgrund der geltenden Grenzwerte für das Trinkwasser beschränkt. Dennoch entwickeln sich die auch als „Ewigkeitschemikalien“ bekannten PFAS zunehmend zu einer zentralen Gefährdung Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung.

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Nicht gesundheitlich begründete schärfere Trinkwassergrenzwerte bei PFAS führen zur massiven Erhöhung der Trinkwasserkosten

Ebenso gefährdet dies auch die Versorgungssicherheit, da weder Technologien, Ressourcen noch Entsorgungs möglichkeiten bei der Trinkwasseraufbereitung zur Verfügung stehen

PFAS-Problem besteht in der nicht hinreichend wirksamen Regulierung von PFAS in Brüssel, nicht im Trinkwasser

Eine im Auftrag des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) durchgeführte Studie des Technologiezentrums Wasser (TZW) in Karlsruhe analysiert erstmals umfassend die wirtschaftlichen Auswirkungen bestehender und aktuell auf EU-Ebene diskutierter verschärfter PFAS-Grenzwerte im Trinkwasser. Grundlage der Untersuchung sind mehr als 2.600 Trinkwasseranalysen aus Deutschland, ergänzt durch Daten aus der Schweiz, der 1 Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg sowie internationalen Monitoringprogrammen. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Mit sinkenden Grenzwerten steigt die Betroffenheit der Wasserversorgung erheblich, ohne dass die Verbraucherinnen und Verbraucher gesundheitlich davon profitieren würden.

Der derzeitige Summengrenzwert von 0,1 µg/l für 20 PFAS wird in 1,7 % der Proben überschritten. Der ab Januar 2028 geltende zusätzliche Grenzwert von 0,02 µg/l für vier PFAS wird aktuell bereits in knapp 4 % der Proben überschritten. Weitere diskutierte Absenkungen, die nicht gesundheitlich begründet sind, würden dazu führen, dass bis zu 95 % der Wasserressourcen betroffen wären – mit gravierenden Folgen für die Kosten und die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung. Es gilt das eigentliche PFAS-Problem in Brüssel anzugehen: Zukünftige PFAS-Einträge in die Umwelt sind zu minimieren, statt weiterhin Absenkungen des Trinkwassergrenzwertes, die nicht gesundheitlich zu begründen sind, weiter zu verfolgen.

Technische Machbarkeit ist begrenzt bis nicht umsetzbar

Die im Auftrag des DVGW durchgeführte Studie des TZW analysiert die wirtschaftlichen Auswirkungen auf EU-Ebene diskutierter verschärfter PFAS-Grenzwerte im Trinkwasser.

Bild: DVGW/TZW Die im Auftrag des DVGW durchgeführte Studie des TZW analysiert die wirtschaftlichen Auswirkungen auf EU-Ebene diskutierter verschärfter PFAS-Grenzwerte im Trinkwasser. Bild: DVGW/TZW

Angesichts klimabedingt sinkender Wasserverfügbarkeiten gefährdet dies dann die Versorgungssicherheit. Auch dürfen PFAS-angereicherte Spülwässer nicht in Gewässer eingeleitet werden. Hinzu kommen der erhebliche CO2-Fußabdruck, Engpässe bei Planungsbüros, Baukapazitäten und notwendigen Rohstoffen für die anschließende Aufmineralisierung des durch die Umkehrosmose entmineralisierten Wassers zu Trinkwasser. Letztlich würde sich Trinkwasser deutlich verteuern für EU-Grenzwerte, die gesundheitlich nicht notwendig sind und vom eigentlichen Problem ablenken. Es muss beim Grundsatz bleiben: Leit- oder Grenzwerte für Trinkwasser müssen human toxikologisch für spezifische Einzelstoffe abgeleitet und nicht aus einer allgemeinen Besorgnis heraus forciert werden.

Erheblich steigende Kosten

Mit sinkenden Grenzwerten steigen die wirtschaftlichen Belastungen massiv. Für den PFAS 20-Grenzwert sind rund 130 zusätzliche Aufbereitungsanlagen in Deutschland erforderlich – bei jährlich zusätzlichen Gesamtkosten von etwa 26 Mio.€. Für den ab 2028 geltenden PFAS 4-Grenzwert steigt der bundesweite Bedarf auf etwa 220 Anlagen mit jährlichen Zusatzkosten von rund 42 Mio. €. Für die jeweils betroffenen Wasserversorger stellt das im Einzelfall eine hohe wirtschaftliche Herausforderung dar. Ein möglicher TFA-Grenzwert von 0,1 µg/l hätte drastische Konsequenzen: Rund 6.000 neue Anlagen wären in Deutschland notwendig, mit jährlichen Zusatzkosten von etwa 3,3 Mill. €. Über eine angenommene Nutzungsdauer von 20 Jahren ergäben sich daraus Gesamtkosten von rund 66 Mill. €, die von den Wasserversorgungsunternehmen und letztlich von den Verbraucherinnen und Verbrauchern aufgebracht werden müssten. Die vollständige Studie steht zum Download unter diesem Link bereit.