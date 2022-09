Stefan Grenzebach ist neuer Vorstand bei Kessel

Stefan Grenzebach leitet als neuer Kessel-Vorstand die Abteilungen Finanzen, Controlling, Personalwesen und IT

Bild: Kessel Stefan Grenzebach leitet als neuer Kessel-Vorstand die Abteilungen Finanzen, Controlling, Personalwesen und IT Bild: Kessel Kessel AG erweitert ihren Vorstand: Stefan Grenzebach ergänzt das Führungsgremium um den Vorstandsvorsitzenden Bernhard Kessel und wird neben Alexander Kessel (Vertrieb und Marketing) sowie Edgar Thiemt (Technik) zukünftig die Bereiche Finanzen, Controlling, Personal und IT verantworten. Der 49-jährige Grenzebach, der dem Präsidium der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw) angehört, war bisher in verantwortlicher Funktion bei der Grenzebach Gruppe sowie der Possehl-Gruppe tätig und besitzt langjährige Managementerfahrung.

„Unser Unternehmen hat sich in den letzten Jahren trotz schwieriger Rahmenbedingungen behauptet, verbessert und den angestrebten Wachstumskurs bestätigt. Wir freuen uns deshalb, dass wir mit Stefan Grenzebach unsere Managementkapazitäten weiter verstärken können, um unsere strategischen Ziele nachhaltig zu erreichen“, begründet Vorstandsvorsitzender Bernhard Kessel diese Personalentscheidung.