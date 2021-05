Titelbild SHK Profi 9/2020

Quelle: Wera Werkzeuge / SHK Profi Titelbild SHK Profi 9/2020 Quelle: Wera Werkzeuge / SHK Profi Editorial des SHK Profi 1/2021 wurde dies scharf verurteilt und eine Lanze für Toleranz und Integration im Handwerk gebrochen. Darauf folgten weitere kritische Lesermails mit üblen Beschimpfungen der Redaktion.

Titelbild und Editorial im SHK Profi gaben dann den Anlass zu einer beispiellosen, verlagsübergreifenden Aktion, in der sich die verantwortlichen Redakteur*innen der führenden SHK-/TGA-Fachzeitschriften gemeinsam gegen rechtes Gedankengut positionieren. Die Anzeige erscheint in allen in der Anzeige genannten Zeitschriften (Dank an Dennis Jäger, SBZ-Chefredakteur, der diese Aktion initiiert hat.)