SHK-Geschäftsklima dank starker Ausgangslage weiterhin positiv

Das Geschäftsklima in der Haus- und Gebäudetechnik liegt trotz großer Unsicherheiten im Marktumfeld auch im 3. Quartal 2022 im positiven Bereich. Damit hebt sich das SHK-Geschäftsklima erneut deutlich von dem seit Jahresanfang negativen ifo-Geschäftsklima der gewerblichen Wirtschaft ab. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Auswertung des SHK-Konjunkturbarometers im Auftrag von VdZ und VDS.

Geschäftsklima im Vergleich: Das SHK-Geschäftsklima hebt erneut deutlich von dem negativen ifo-Geschäftsklima der gewerblichen Wirtschaft ab.

Bild: VDS/VdZ SHK-Konjunkturbarometer 3. Quartal 2022 Geschäftsklima im Vergleich: Das SHK-Geschäftsklima hebt erneut deutlich von dem negativen ifo-Geschäftsklima der gewerblichen Wirtschaft ab. Bild: VDS/VdZ SHK-Konjunkturbarometer 3. Quartal 2022

„Während ein Großteil der Wirtschaft um uns herum einbrach, gelang es der SHK-Branche in den vergangenen zwei Jahren, weiter zu wachsen und den Umsatz zu steigern. Die aktuellen Geschäftslagen sind nach wie vor gut. Gegen Jahresende trüben sich nun auch in unserem Wirtschaftszweig die Erwartungen ein“, sagt Kerstin Stratmann, Geschäftsführerin der VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. „Umso wichtiger sind für unsere Branche jetzt verlässliche Rahmenbedingungen. Dazu gehören energiepolitische Maßgaben zur Sanierung und ein attraktiver Förderrahmen“, so Stratmann weiter.

Ursachen für die gedämpften Erwartungen

Die Erwartungen an die kommenden Monate haben sich aber bei allen drei Stufen – Großhandel, Industrie und installierende Unternehmen – eingetrübt, am stärksten bei Industrie und Handel. Die Geschäftserwartungen der Industrie an das nächste Quartal liegen mit -14 % im deutlich negativen Bereich und die Einschätzungen des Auftragsbestands sind von +47 % auf +5 % zurückgegangen.



Konjunkturabfrage: Wirtschaftsbereich gesamt

Bild: VDS/VdZ SHK-Konjunkturbarometer 3. Quartal 2022 Konjunkturabfrage: Wirtschaftsbereich gesamt Bild: VDS/VdZ SHK-Konjunkturbarometer 3. Quartal 2022

„Auf der Nachfrageseite besteht die Gefahr einer zunehmenden Verbraucherzurückhaltung angesichts der befürchteten negativen Entwicklung von Wirtschaft und Einkommen. Der GfK Konsumklima-Index zeigt bereits eine deutlich ins Negative gesunkene Anschaffungsneigung der Verbraucher. Viel wird daher von der Entwicklung des privaten Konsums abhängen.“, so Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V.

Produktbereiche entwickeln sich sehr unterschiedlich

Geschäftsklima nach Produktbereichen: Stärker als die Produktbereiche Heizung und Lüftung/Klima ist der Bereich Sanitär von dieser Entwicklung betroffen.

Bild: VDS/VdZ SHK-Konjunkturbarometer 3. Quartal 2022 Geschäftsklima nach Produktbereichen: Stärker als die Produktbereiche Heizung und Lüftung/Klima ist der Bereich Sanitär von dieser Entwicklung betroffen. Bild: VDS/VdZ SHK-Konjunkturbarometer 3. Quartal 2022