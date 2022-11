Seminar zur Hygiene in Trinkwasser-Installationen

Bild: Clipdealer Bild: Clipdealer Fortbildungswerk Haus- und Betriebstechnik bietet am 6. und 7. Dezember in Stuttgart eine Schulung zur Hygiene in Trinkwasser-Installationen an. Das Seminar vermittelt die erforderlichen Kenntnisse nach VDI/DVGW 6023 Kategorie A, um Trinkwasseranlagen auch unter hygienischen Aspekten zu planen, zu errichten und die Instandhaltung und den Betrieb zu überwachen sowie eine Einweisung nach VDI/DVGW 6023 Kategorie C durchzuführen. Zudem erlangen Teilnehmer die Zusatzqualifikation für fachkundige Personen zur Durchführung einer Hygiene-Erstinspektion.

Zu den Inhalten des Seminars gehören u.a. die hygienerelevanten Grundlagen im Zusammenhang mit der Bedeutung und Notwendigkeit der Hygiene bei Planung, Errichtung, Betreiben und Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen; gesundheitliche Aspekte; Problemzonen der Hygiene und Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen sowie diverse Messverfahren und eine Übersicht zu maßgebenden Gesetzen, Vorschriften und technischen Regeln für den Betrieb von Trinkwasser-Installationen.

Bei Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Teilnehmer eine Zertifizierung nach VDI/DVGW 6023 Kategorie A. Weitere Informationen auch zu den anderen Seminaren des Anbieters und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website des Fortbildungswerks.