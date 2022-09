Seminar zu RWA-Anlagen

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sorgen im Brandfall dafür, dass Flucht- und Rettungswege raucharm bleiben

Bild: Clipdealer Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sorgen im Brandfall dafür, dass Flucht- und Rettungswege raucharm bleiben Bild: Clipdealer

Geplant sind folgende Themen:



· Pneumatische RWA-Systeme

· DIN EN16736 und die Auswirkungen für die Branche

· Notwendige persönliche Schutzeinrichtungen (PSA) für sicheres Arbeiten auf Dächern

· Wann bin ich eine Elektrofachkraft?

· Brandschutz in Lüftungsanlagen (zusätzliches Zertifikat!)

· Rauchschürzen in RWA-Anlagen

· Vorstellung elektrisches Treppenhaussystem zur Rauchableitung

· Neuerungen zu Feststellanlagen (FSA)



Das Seminar findet am 17. Oktober 2022 ganztätig in Hamburg statt. Weitere Informationen u.a. zur Anmeldung gibt es unter www.grw-partner.de.