Resideo Academy: Weiterbildungsprogramm 2026

Mit einem überarbeiteten Programm startet die Resideo Academy in das Weiterbildungsjahr 2026. Das Angebot reicht von praxisnahen Präsenzseminaren über kompakte Web-Seminare bis hin zu flexiblen eLearning-Modulen. Alltägliche Herausforderungen für Installateure und Planer, wie der hydraulische Abgleich und die Vorbereitung des Heizsystems auf eine Wärmepumpe, aber auch ein Überblick über neue gesetzliche Anforderungen stehen dabei im Fokus. Weitere Informationen, aktuelle Termine und die Anmeldung sind sowohl auf der Webseite des Veranstalters als auch über die Resideo Academy App verfügbar.

Heiztechnik im Mittelpunkt: Das Schulungsprogramm 2026

Bei den Präsenzschulungen und Web-Seminaren liegt der Fokus auf Themen aus der Heiztechnik, z. B. rund um den hydraulischen Abgleich und die Anlagenhydraulik.

Bild: Resideo Bei den Präsenzschulungen und Web-Seminaren liegt der Fokus auf Themen aus der Heiztechnik, z. B. rund um den hydraulischen Abgleich und die Anlagenhydraulik. Bild: Resideo

Inhaltlich abgerundet werden die Inhalte der Präsenzschulungen durch vielseitige Web-Seminare: So geht es in den Online-Angeboten z. B. um die Durchführung und Berechnung des hydraulischen Abgleichs mithilfe der Heizlast-App oder um den Heizungscheck samt -optimierung.

eLearning-Module – Fachwissen zu Wasser und Wärme

Wer Wert auf flexible Lernmöglichkeiten legt, findet in den eLearning-Modulen der Resideo Academy praxisnahe Inhalte. Neben Grundlagen und Praxistipps zur Heiztechnik gibt es hier auch vielfältige Wasserthemen – von der Beprobungspflicht über den Schutz vor Wasserleckagen bis hin zu den Flüssigkeitskategorien und der richtigen Absicherung des Trinkwassers nach DIN EN 1717. Mit den digitalen Lerneinheiten kann auch das Know-how rund um wichtige Wasserarmaturen individuell und nach eigenem Zeitplan aufgefrischt werden. So werden z. B. die Fragen behandelt: Wie funktioniert ein Druckminderer und wie wird er ausgelegt? Warum wird ein Filter benötigt? Wann kommen Systemtrenner zum Einsatz?

Individuelle Seminare

Zusätzlich arbeitet die Resideo Academy eng mit Bildungseinrichtungen zusammen: Fachschulen und andere Institutionen haben die Möglichkeit, gemeinsam mit Resideo passgenaue Schulungen zu entwickeln und umzusetzen, die gezielt auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden zugeschnitten sind.