Zentrale der Deos AG in Rheine.

Deos AG gehört seit Mai 2022 zur schwedischen Regin Gruppe. Im Zuge der fokussierten Länderausrichtung in der gesamten Gruppe übernimmt der Anbieter für Digitalisierungs- und Automationslösungen seit dem 01. Januar 2023 die Verantwortung für den gesamten DACH-Raum. Kunden erhalten nun alle relevanten Produkte und Lösungen der drei Hersteller-marken Deos, Regin und ITK. Darüber hinaus wurde die Regin Controls Deutschland GmbH mit ihrem Sitz in Berlin zum 01. Januar 2023 mit der Deos AG verschmolzen.

Der neue Berliner Standort des Unternehmens in der Haynauer Straße 49 wird zukünftig personell weiter wachsen. Der Fokus liegt auf der Gewinnung neuer Systempartner, MSR-/TGA-Integratoren sowie OEM-Kunden im DACH-Raum. Mark Riccius (ehem. Regin) übernimmt die Leitung des gesamten Standorts. Alle Mitarbeiter der Regin Controls Deutschland GmbH wurden übernommen und bleiben in Berlin, sodass Kunden weiterhin auf ihre bekannten Ansprechpartner zugreifen können. Mark Riccius, Deos AG, Vertriebsleiter für das OEM u. Komponentengeschäft.

Auf der diesjährigen ISH präsentiert sich das Unternehmen als Teil der schwedischen Gruppe. Dabei werden ausgewählte Produkte der drei Marken auf dem Stand vertreten sein. Auf der Online-Pressekonferenz zur Messe am 12. Januar 2023 um 10 Uhr werden den Teilnehmern, z. B. Fachplanern oder Energieberatern, die Ausrichtung der Gruppe und des Anbieters sowie die Messe-Highlights vorgestellt. Die Pressekonferenz wird digital über GoToWebinar stattfinden. Anmeldungen erfolgen online.