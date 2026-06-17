Qualifizierte Fachplaner für Rufanlagen nach DIN VDE 0834

Rufanlagen sind sicherheitstechnische Anlagen in Kliniken, Pflegeheimen und JVA. DIN VDE 0834-1 fordert geschulte Fachkräfte für Planung, Errichtung und Instandhaltung.

Bild: UDS Beratung Rufanlagen sind sicherheitstechnische Anlagen in Kliniken, Pflegeheimen und JVA. DIN VDE 0834-1 fordert geschulte Fachkräfte für Planung, Errichtung und Instandhaltung. Bild: UDS Beratung

Die Experten der UDS Beratung bieten mit dem Live‑Online‑Seminar „RUF: Fachplaner/Fachkraft für Rufanlagen nach DIN VDE 0834“ eine herstellerneutrale Qualifizierung an, die exakt auf die geforderte Sachkunde zielt. Theorie und praxisnahe Beispiele verbinden Normenkenntnis mit umsetzbarer Methodik, inklusive typischer Checklisten für Planung, Prüfung und Betrieb. Die im Anschluss online abzulegende Prüfung ermöglicht den Erwerb des Zertifikats als Fachkraft/Fachplaner für Rufanlagen – ein klarer Nachweis gegenüber Betreibern, Aufsichtsbehörden und Versicherern sowie eine sinnvolle Vorbereitung auf weiterführende Personenzertifizierungen. Die Schulung umfasst:

Normkonforme Projektierung (Schutzbereiche, Systemtrennung, Rufklassen und -weiterleitung) – Patientenumgebung nach DIN EN 60601-1 (z. B. galvanische Trennung, Gerätekombinationen).

Selbstüberwachung, Ersatzstromversorgung, Störungsmanagement - Betreiberpflichten, Instandhaltung (Inspektionen/Wartung) und Betriebsbuch.

Prüffähige Dokumentation, Abnahme und Auditfestigkeit.

Zielgruppe und Format

Adressiert werden Fachplaner und Ingenieure, Errichter und Installationsbetriebe der Elektro- und Sicherheitstechnik sowie Betreiber, technische Leiter und verantwortliche Personen in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Reha-Kliniken und Justizvollzugsanstalten. Das Format ist ein kompaktes eintägiges Live‑Online‑Webinar via Videokonferenz mit anschließender Online‑Prüfung.

Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren gleichermaßen; länderspezifische Begriffe (z. B. Lichtruf in DE, Notrufsystem in AT/CH) werden adressiert. Inhalte sind herstellerneutral und fokussieren die wirtschaftlich relevante Umsetzung: saubere Schnittstellen, störungsarmer Betrieb, reduzierte Serviceaufwände und belastbare Nachweise in Audits.

Weitere Informationen zu Terminen und Buchung sind auf der Schulungsseite zu finden.