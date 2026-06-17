Sachkunde im kompakten Live-Webinar

Qualifizierte Fachplaner für Rufanlagen nach DIN VDE 0834

17.06.2026

Rufanlagen sind sicherheitstechnische Anlagen in Kliniken, Pflegeheimen und JVA. DIN VDE 0834-1 fordert geschulte Fachkräfte für Planung, Errichtung und Instandhaltung.
Bild: UDS Beratung

Rufanlagen sind sicherheitstechnische Anlagen in Kliniken, Pflegeheimen und JVA. DIN VDE 0834-1 fordert geschulte Fachkräfte für Planung, Errichtung und Instandhaltung.
Bild: UDS Beratung
Ein verspätet oder gar nicht ankommender Ruf erhöht das Risiko gesundheitlicher Schäden bis hin zum tödlichen Verlauf – mit unmittelbaren Konsequenzen für Patientensicherheit und Haftung. Die Norm DIN VDE 0834-1:2016-06 definiert deshalb hohe Anforderungen an Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Rufanlagen. Sie macht klar: Diese Systeme sind sicherheitstechnische Anlagen und unterliegen verbindlich den anerkannten Regeln der Technik. Ein Entwurf zur Überarbeitung aus 2025 befindet sich in der Abstimmung. Bis zur Veröffentlichung einer neuen Fassung bleibt die aktuelle Ausgabe verbindlich – mit der fachlichen Erwartung, absehbare Entwicklungen bereits zu berücksichtigen.

Die Experten der UDS Beratung bieten mit dem Live‑Online‑Seminar „RUF: Fachplaner/Fachkraft für Rufanlagen nach DIN VDE 0834“ eine herstellerneutrale Qualifizierung an, die exakt auf die geforderte Sachkunde zielt. Theorie und praxisnahe Beispiele verbinden Normenkenntnis mit umsetzbarer Methodik, inklusive typischer Checklisten für Planung, Prüfung und Betrieb. Die im Anschluss online abzulegende Prüfung ermöglicht den Erwerb des Zertifikats als Fachkraft/Fachplaner für Rufanlagen – ein klarer Nachweis gegenüber Betreibern, Aufsichtsbehörden und Versicherern sowie eine sinnvolle Vorbereitung auf weiterführende Personenzertifizierungen. Die Schulung umfasst:

  • Normkonforme Projektierung (Schutzbereiche, Systemtrennung, Rufklassen und -weiterleitung) – Patientenumgebung nach DIN EN 60601-1 (z. B. galvanische Trennung, Gerätekombinationen).
  • Selbstüberwachung, Ersatzstromversorgung, Störungsmanagement - Betreiberpflichten, Instandhaltung (Inspektionen/Wartung) und Betriebsbuch.
  • Prüffähige Dokumentation, Abnahme und Auditfestigkeit.

Zielgruppe und Format

Adressiert werden Fachplaner und Ingenieure, Errichter und Installationsbetriebe der Elektro- und Sicherheitstechnik sowie Betreiber, technische Leiter und verantwortliche Personen in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Reha-Kliniken und Justizvollzugsanstalten. Das Format ist ein kompaktes eintägiges Live‑Online‑Webinar via Videokonferenz mit anschließender Online‑Prüfung.

Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren gleichermaßen; länderspezifische Begriffe (z. B. Lichtruf in DE, Notrufsystem in AT/CH) werden adressiert. Inhalte sind herstellerneutral und fokussieren die wirtschaftlich relevante Umsetzung: saubere Schnittstellen, störungsarmer Betrieb, reduzierte Serviceaufwände und belastbare Nachweise in Audits.

Weitere Informationen zu Terminen und Buchung sind auf der Schulungsseite zu finden.

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