Praxisseminar Baurecht für die Bauleitung

Bild: TAE Bild: TAE Baurecht kompakt für die erfolgreiche Bauleitung“ der Technischen Akademie Esslingen (TAE) vermittelt zunächst das grundlegende Verständnis für die rechtlichen Rahmenbedingungen des eigenen Handelns in der Bauleitung. Die Kenntnis der eigenen Rechte und Pflichten als Bauleiter ist dabei unabdingbar. Mit diesem Grundverständnis werden relevante Einzelthemen im Baurecht vertieft und darauf aufbauend baurechtliche Schwerpunkte bearbeitet. Dadurch lernen die Teilnehmer, die oft komplexen Sachverhalte rechtlich richtig einzuordnen und entsprechend zu handeln. Sie werden in die Lage versetzt, ihre eigene, aus Verträgen und Vorschriften resultierende Situation zu beurteilen, und können die richtigen Schritte unternehmen, Probleme vermeiden sowie auftretende Meinungsverschiedenheiten beurteilen.

Die zweitägige Präsenzveranstaltung in Ostfildern bei Stuttgart richtet sich u.a. an Architekten und Bauingenieure in Planungsbüros. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 29. September 2022, von 9 bis 17 Uhr, sowie Freitag, 30. September, von 8 bis 15 Uhr. Thematisiert werden u.a. Normen und Herstellerrichtlinien, die Besonderheiten der Vergabe von öffentlichen Auftraggebern, Bauvertragstypen sowie Grundlagen zur VOB/A, VOB/B und VOB/C. Genauere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website der Akademie.