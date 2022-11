ORCA Whitepaper „Baupreise in der Krise“

Bild: Orca Software Bild: Orca Software

Das neue Whitepaper „Baupreise in der Krise“ der Orca Software GmbH analysiert die Hintergründe dieser Entwicklung und die Situation für Planer und Unternehmer. Denn bei diesem volatilen Umfeld geraten Architekten und Planer in die schwierige Situation, Preise nicht mehr genau prognostizieren zu können. Bauunternehmen sind nicht mehr in der Lage, angemessen zu kalkulieren. Fertigstellungstermine sind nicht einhaltbar. Wer trägt in diesem Kontext das Risiko? Wie reagiert die Politik? Was sagt die juristische Literatur?

Das Whitepaper bietet eine kompakte Zusammenfassung, gibt praktische Handlungsempfehlungen und kann kostenfrei auf der Website des Softwareunternehmens angefordert werden.