Online-Weiterbildung „Planer und Berater für Smart Building“

Bild: Clipdealer Bild: Clipdealer Institut für Gebäudetechnik (IGT) bietet den viertägigen Online-Weiterbildungslehrgang „Planer und Berater für Smart Building“ an. Der erste Teil findet am 26. und 27. Januar 2023 statt, der zweite am 16. sowie 17. Februar. Teilnehmer erwerben die Fähigkeit, sinnvolle Anforderungen festzulegen, Projekte sachkundig zu planen sowie Investoren und Bauträger fachkompetent zu beraten.

Lernziele des Lehrgangs sind:

Anforderungen an intelligente Gebäude (Smart Home, Smart Office) ermitteln und in Bezug auf den echten Nutzen beurteilen

Architekten, Investoren und Bauträger fachkompetent beraten

Projekte sachkundig und gesetzeskonform (hinsichtlich GEG, EPBD) planen, dokumentieren und ausschreiben

Aufwand und Kosten für Installation & Inbetriebnahme beurteilen





Der Lehrgang richtet sich insbesondere an Architekten, Systemintegratoren, Fachplaner, Handwerks- und Fachbetriebe, IT-Firmen etc. Die theoretischen Informationen werden anhand mehrerer praxisbezogener Projektaufgaben vermittelt und im Rahmen unterschiedlicher Aufgabenstellungen geübt sowie vertieft. Zwischen den beiden Teilen erarbeiten die Teilnehmer eine kleine Projektaufgabe. Der Lehrgang wird bei der Architektenkammer Baden-Württemberg und der Bayerischen Ingenieurkammer Bau anerkannt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website des IGT.