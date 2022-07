Online-Rechner: Energieverbrauch Trinkwarmwasser

Der neu entwickelte Online-Rechner von GF bietet mit den fundierten Gebäudedaten eine wertvolle Entscheidungshilfe für Gebäudebetreiber, Investoren, kommunale Einrichtungen und Planer.

GF mit den Daten aus dem neuen „Hot Water Energy Calculator". Der Online-Rechner zeigt neben dem Energieverbrauch des Trinkwarmwassers auf, wie viel Energie und Geld pro Jahr mit Optimierungsmaßnahmen sowie dem Einsatz einer technischen Lösung eingespart werden können und wann sich die Investitionen amortisiert haben.

Das Tool kann von den Besuchern der Website nach Ausfüllen eines Formulars kostenlos genutzt werden. Mit der Eingabe relevanter Gebäude-Parameter wie Nutzfläche, Baujahr, Speicherinhalt des Tanks, Wassertemperatur, Energiequelle oder Details zum Verteilungssystem wird individuell für den Nutzer ein digitales Abbild der Trinkwarmwasserversorgung erzeugt.

Das Berechnungsprogramm liefert dann die passenden Daten: Energiebedarf pro Jahr in kWh, CO 2 -Emissionen pro Jahr in Kilogramm und Energiekosten pro Jahr in Euro. Zudem unterstützt der Online-Rechner, indem er die Wärmeverluste bei der Erzeugung, Verteilung und Speicherung des warmen Trinkwassers identifiziert. Bisher konnten diese Informationen nur mit hohem Aufwand zusammengetragen werden. Jedoch sind sie entscheidend für das weitere Vorgehen, um zeitsparender z. B. energetische Effizienzsteigerungen (inkl. CO 2 und Energiekosten) sowie die personelle Anlagenbetreuung festzulegen.

Den „Hot Water Energy Calculator“ finden Sie hier.