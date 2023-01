Neues Seminarprogramm von Engie Refrigeration

Die „dka – die kälte-akademie“ bietet 2023 wieder ein Programm zu unterschiedlichen kälte- und wärmetechnischen Themen.

Bild: Engie Refrigeration dka – die kälte-akademie" von Engie Refrigeration startet mit einem erweiterten Angebot ins Jahr 2023: Neben den bewährten Präsenzveranstaltungen beinhaltet das Programm zwei neue Onlineseminare. Die Fortbildungen richten sich vor allem an Planer und Betreiber von Kältemaschinen und Wärmepumpen sowie grundsätzlich an alle Personen, die sich für Kälte- und Wärmetechnik interessieren.

Die Präsenzveranstaltungen „Grundkurs Kältetechnik“, „Aufbaukurs Kältetechnik“ und „Fachseminar Quantum“ finden in diesem Jahr jeweils zwei Mal in Lindau am Bodensee statt. Dazu kommen die beiden Onlineseminare „Produktportfolio mit Anwendungen“ sowie „Aktuelle Kältemittelsituation und Betreiberpflichten“, ebenfalls mit je zwei Terminen. Nach wie vor gibt es zudem die Möglichkeit, individuelle Vor-Ort-Schulungen mit den Experten des Unternehmens zu buchen, die dann auf die konkreten Anforderungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten werden. Weitere Informationen zur dka und das ausführliche Seminarprogramm gibt es auf der Website des Anbieters.

Die Seminarangebote im Überblick

Präsenzseminare



· Kältetechnik Grundkurs: 18.–21. April 2023 und 19.–22. September 2023

· Kältetechnik Aufbaukurs: 9.–12. Mai 2023 und 7.–11. November 2023

· Quantum Fachseminar: 13.–14. Juni 2023 und 17.–18. Oktober 2023



Onlineseminare



· Produktportfolio mit Anwendungen: 26. April 2023 und 24. Mai 2023

· Aktuelle Kältemittelsituation und Betreiberpflichten: 27. April 2023 und 25. Mai 2023