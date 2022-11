Neues Planerportal von Kessel

Die Aufteilung des Planerportals nach Objekt- und Produktart sorgt für eine intuitive Navigation

Bild: Kessel Die Aufteilung des Planerportals nach Objekt- und Produktart sorgt für eine intuitive Navigation Bild: Kessel Kessel AG stellt TGA-Fachplanern mit dem „Go-Live“ ihres neuen Planerportals einen digitalen Service für Entwässerungslösungen zur Verfügung, der in allen Projektphasen schnell und zielgerichtet weiterhilft. Inhalt, Aufbau und Navigation des Portals wurden konkret an den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet. So erhält der Planer auf seiner Suche nach der passenden Lösung für ein Bauprojekt Unterstützung im Portal, über eine Beratung vom Kundenservice oder durch das Planerteam des Unternehmens.

Klare Struktur

Unter planer.kessel.de sorgt die Aufteilung nach Objekt- und Produktart für eine intuitive Navigation. Expertentipps, Checklisten, Musterplanungen mit 3D-Modellen aus der Praxis und den ersten Kostenrechner für die Vorplanungsphase finden Anwender im Baustein „Entwurfsplanung“. Relevante Einbaudetails für das Projekt werden unter „Ausführungsplanung“ durch Einbauzeichnungen und -vorschläge, Referenzen sowie die Möglichkeit individueller Lösungen auf einen Blick dargestellt.

Auf der Stufe „Betrieb & Wartung“ bietet das Planerportal Wissenswertes zu den Themen sachgemäße Montage, Inbetriebnahme und Rund-um-Service nach dem Einbau der Entwässerungslösung. Eine Übersicht zum breiten Portfolio des Herstellers für die Bereiche Rückstausicherung, Pumpen-, Ablauf- und Abscheidetechnik, „SmartSelect“ Planungsassistenten sowie vielseitige Weiterbildungsmodule runden das Service-Angebot für die Fachplaner ab.