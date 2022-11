Neuer Geschäftsführer bei Pluggit

Der neue Geschäftsführer Matthias Reitzenstein freut sich auf seine neuen Aufgaben und blickt positiv in die Zukunft.

Pluggit GmbH übernommen. Damit tritt er die Nachfolge des bereits im Frühling 2022 ausgeschiedenen Christian Bolsmann an. Reitzenstein ist die Branche bestens vertraut. Die vergangenen Jahre arbeitete er als Vertriebsleiter und strategischer Key-Account Manager in den Geschäftsfeldern „Design-Heizkörper" und „Komfortable Wohnraumlüftung" bei einem Schweizer Hersteller. Zuvor machte er sich einen Namen im Bereich der Solarthermie und Photovoltaik, wo sich der Dipl.-Ing. für Energie- und Wärmetechnik in diversen Verbänden als Vorstandsmitglied und Sprecher engagiert. Der gebürtige Frankfurter möchte Pluggit im deutschsprachigen Raum für Lüftungstechnik weiter etablieren.