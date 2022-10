Messen Belektro und SmartHK in Berlin

Vom 8. bis 10. November bringen die Fachmessen Belektro und SmartHK neue Innovationen in die Hauptstadt. Dabei präsentiert sich die Belektro als Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht nach vier Jahren Pause mit einem neuen Hallenkonzept. Die parallel stattfindende Fachmesse SmartHK setzt einen Fokus auf energieeffiziente, intelligente Gebäudetechnik in den Wachstumsbereichen Heizung, Sanitär und Klima.

Bild: Messe Berlin GmbH Die Fachmessen Belektro und SmartHK finden parallel statt, ein Ticket gilt für beide Messen Bild: Messe Berlin GmbH

Die Messe Berlin hat das Hallenkonzept zur Belektro überarbeitet. Der Ansatz: Jede Halle zeigt den gesamten Kosmos der Elektrotechnik. So werden ein schneller Marktüberblick und kurze Wege gewährleistet. Auch inhaltlich hat sich die Fachmesse seit 2018 weiterentwickelt. „Energieeffizienz in Gebäuden muss ganzheitlich umgesetzt werden. Da sind die Fachbereiche gefragt, um den Einbau, Umbau und Ausbau von beispielsweise Heizgeräten, Ladeinfrastruktur und Beleuchtung zu steuern“, sagt Annick Horter, Projektleiterin der Belektro|SmartHK. Ganz neu ist daher in diesem Jahr das Segment Energie@Gebäude als zentrale Anlaufstelle rund um das Thema erneuerbare Energien.

SmartHK: Partnermesse bietet neue Plattform für SHK-Branche

Zeitgleich zur Belektro veranstaltet die Messe Berlin in Partnerschaft mit der Innung SHK Berlin und dem Fachverband SHK Land Brandenburg die Fachmesse SmartHK. Hier finden die Themen Gebäudeautomation sowie Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) eine eigene Heimat. „Mit der Verbindung von Belektro und SmartHK schaffen wir weiteren Raum für das Thema Sektorkopplung als Schlüsseltechnologie für die Zukunft“ erklärt Horter.

Bild: Messe Berlin GmbH Im Fokus der Messen steht u.a. energieeffiziente, intelligente Gebäudetechnik Bild: Messe Berlin GmbH

Die Bandbreite an Themen der neuen Fachmesse ist groß: Smarte Bäder, Anforderungen an die Trinkwasserhygiene, Erneuerbare Energien, moderne intelligente Heiztechnik, Klima- und Lüftungstechnik und Digitalisierung im Handwerk. Darüber hinaus werden Einblicke gewährt in Techniken aus dem Bereich der Augmented Reality. Die SmartHK spricht mehrere Zielgruppen an: Fachhandwerker der Heizungs- und Klimabranche, aber auch des Elektrohandwerks, Architekten, Planer, Ingenieure, Energieberater, Politiker. Praktisch für Besucherinnen und Besucher: Ein Ticket ermöglicht die Teilnahme an beiden Fachmessen.

Das thematische Herzstück der SmartHK stellt das SHK-Forum dar. Dort werden über drei Tage vielfältige, zielgruppenspezifische Inhalte über Fachvorträge angeboten. Außerdem werden alle Vorträge und tagesaktuelle Messe-Statements im Live-Stream zu verfolgen sein und auch nach der Messe abrufbar bleiben. In drei Themenkomplexen legen Innung und Fachverband einen Schwerpunkt auf die Wärmepumpe, den Wasserstoff und die Fachkräftegewinnung.