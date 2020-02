MCE Mostra Convegno Expocomfort ist eine alle zwei Jahre stattfindende, internationale Ausstellung für Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Badzubehör, Wasseraufbereitung sowie erneuerbare Energien in Italien, die Fachleuten die Möglichkeit zum Netzwerken und zum Wissensaustausch gibt.



Die Messe sollte vom 17. bis 20. März 2020 in Rho stattfinden. Aufgrund des Corona-Virus-Vorkommens in Italien ist diese jetzt verschoben auf den 8. bis 11. September 2020.