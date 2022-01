DEOS AG, werden eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Gebäudeautomation und -optimierung geschaffen.



Besonders durch die Kombination von IoT-/Cloud-Lösungen, der klassischen MSR-Technik und den LoRaWAN-Funklösungen ergeben sich viele neue Anwendungsfälle. Gleichzeitig wird auch die Gebäudedigitalisierung weiter vorangetrieben. Dabei unterstützt die Deos AG Systempartner, und Gebäudebesitzer, um für jede Herausforderung die passende Lösung zu finden, den Gebäudebetrieb zu optimieren und aufgrund der schnellen Umsetzbarkeit den Energieverbrauch und -kosten schnell zu reduzieren.



Mit LoRaWAN lassen sich Lösungen von Smart Metering über Energiereporting, Sensoranbindungen an die MSR-Regelung bis hin zur Erfassung von Störmeldungen von fremden TGA-Systemen realisieren. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und es kommen neue Anwendungsfälle aus der Praxis hinzu.



Holen Sie sich weitere Informationen in dem kostenlosen Whitepaper „LoRaWAN in der Gebäudeautomation“ .