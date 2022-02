KWL-Berechnungssoftware

Quelle: Fränkische

Notwendig sind hierfür ein Internetzugang sowie die Web-App auf dem Rechner, wobei das jeweilige Betriebssystem keine Rolle spielt. Das übersichtlich aufgebaute Kalkulationsprogramm ist einfach in der Handhabung und führt seine Anwender mit wenigen Klicks zu einem individuellen Lüftungskonzept. Bilder und Symbole unterstützen die intuitive Benutzerführung.



Die Verwendung ist ebenfalls denkbar einfach: Nach der Registrierung erfassen Nutzer die notwendigen Gebäudedaten. Auf dieser Grundlage berechnet die Software dann die erforderlichen Luftmengen für die einzelnen Räume und erstellt ein Lüftungskonzept gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen der DIN 1946-6.



Das Online-Tool gibt anschließend einen Überblick über die benötigten „profi-air“-Produkte. Unterstützend ist hier der integrierte Material-Assistent: Er zeigt verschiedene vordefinierte Möglichkeiten auf – etwa zum Rohrsystem, zu den Lüftungsgeräten oder zum Zubehör. Dabei lässt er dem Nutzer genügend Freiraum, um die Materialliste individuell an die Bedürfnisse des Objekts anzupassen.



Abschließend kann der Nutzer die Materialliste in übersichtlicher Tabellenform in verschiedene Dateiformate exportieren. Wahlweise sind weitere Informationen wie ein Leistungsverzeichnis und ein Strangschema enthalten. Gespeichert werden auch Zwischenstände der Projekte, so dass User ihre Planungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen und weiterbearbeiten können.



Hier können Sie die Berechnungssoftware nach DIN 1946-6 testen.