Konferenzprogramm der Light + Building Autumn Edition

Light + Building Autumn Edition. Während im Angebotsbereich Intersec Building die Aussteller Innovationen rund um die Sicherheit von Gebäuden präsentieren, sorgt das Intersec Forum vom 3. bis 6. Oktober 2022 für Fachwissen und Expertenaustausch.

Das Forum begleitet die internationale Leitmesse für Licht und Gebäudetechnik in Halle 8. Die inzwischen fünfte Konferenz für vernetzte Sicherheitstechnik bietet vier intensive Tage mit Expertenvorträgen und Diskussionen. Entscheider aus der Planung, Installation und dem Betrieb vernetzter sicherheitstechnischer Anlagen nutzen die Gelegenheit zu Information und fachlichem Austausch mit Herstellern, Entwicklern und Forschern.

Vorschau auf die Konferenzthemen 2022



Die Vorträge finden jeweils von 10 bis 16 Uhr statt und werden simultan ins Englische übersetzt. Die Konferenzthemen auf einen Blick:

Montag: Geschäftsmodelle / Semantische Interoperabilität

Security-Anwendungen, Gebäudeautomationssysteme und Kommunikationsanlagen – das sind drei Beispiele für große Gewerke und ihre Vernetzung in Gebäuden. Die Herausforderung besteht darin, sie interoperabel zu betreiben. Dazu müssen Fachleute die bislang noch unterschiedlichen, teils proprietären, teils standardisierten Protokolle und Schnittstellen auf einer einheitlichen Oberfläche mit ergonomischen Benutzerinterfaces zusammenführen. Eine weitere Anforderung besteht in der resilienten Systemoffenheit im Sinne der Cybersicherheit. Damit entwickelt sich Sicherheitstechnik zu einem interdisziplinären Thema, das Kompetenzen aus verschiedenen Disziplinen erfordert. Diesen neuen Herausforderungen widmen sich am Montag, 3. Oktober 2022, zwei Diskussionsrunden:

• „Wem gehört die Zukunft im Markt für Sicherheitstechnik?“ Mit dabei sind Dr. Peter Fey, Geschäftsführer Wieselhuber & Partner; Alexander Yeomans, Smart Infrastructure Solutions & Services Portfolio bei Siemens Deutschland und weitere Sprecher

• „Kakophonie im Gebäude und was hat die Sicherheitstechnik zu sagen?“ U. a. mit Axel Schüßler, Co-Founder und CEO IoT connectd

Dienstag: Videotechnologie / Künstliche Intelligenz (KI)

Der zweite Konferenztag steht im Zeichen der Existenz und Auswertung massenhafter digitaler Daten. Die automatisierte Datenauswertung in Echtzeit mittels Künstlicher Intelligenz (KI) und die Cloud-basierte Integration der Systeme bringen bisher noch unausgeschöpfte Möglichkeiten für die Steuerung von Menschenströmen und die Antizipation sowie Prävention von Sicherheitslagen – Stichwort: Tracking und Predicitive Security. Ein Highlight am Dienstag, 4. Oktober 2022, ist die Diskussionsrunde „Videotechnologie und KI: Auf dem Weg zur Predictive Security?“ mit u.a. Jochen Sauer, Axis Communications.

Zwei Drittel der Gebäude in Deutschland sind bereits älter als 35 Jahre. Kommt es hier zur Erneuerung der Brandschutz- und Sicherheitstechnik, ist gute Planung entscheidend.

Mittwoch: Zutrittskontrolle / Alarmsysteme / Rufanlagen

Fingerabdruck, Iris-Scan oder Stimmerkennung machen als biometrische Merkmale bereits Bezahlvorgänge sicherer und „entsperren“ den Zugang zum Smartphone oder Tablet. Biometrie als Form der Authentifizierung ist daher wie geschaffen für die gesteuerte Zutrittskontrolle – den Smart Access – in sensiblen Infrastrukturen, gewerblichen Gebäuden und Räumen sowie im Wohnungsumfeld. Die technische Herausforderung kann gemeistert werden unter Einsatz der Methoden des Building Information Modeling (BIM) und neuer Konzepte für Remote Services von Alarmsystemen. Der Schritt ist verbunden mit datenschutzrechtlichen Aspekten. Zudem muss die Vernetzung der Alarmsysteme gewährleistet sein. Das entsprechende Know-how vermittelt am Mittwoch, 5. Oktober 2022, u.a. die Diskussionsrunde „Biometrie im Gebäude: was ist möglich, was ist sinnvoll?“.

Donnerstag: Brandschutz

Brandschutzkonzepte sind Pflicht: Sie retten Menschenleben, erhöhen die Sicherheit und können Bau-, Betriebs- und Versicherungskosten reduzieren. Für Bauherren und Planer bedeutet das, sich mit einem komplexen Fachthema vertraut zu machen. Beide sind in der Verantwortung für die Umsetzung geltender Regelungen und fahren am besten mit der integrierten Planung, Umsetzung und regelmäßigen Prüfung eines umfassenden Brandschutzkonzepts. Digitale Assistenz ist zur Hand: Denn Konnektivität, Remote Services und digitale Betriebsbücher helfen, diese Verantwortung zu managen. Die neuesten technologischen und regulatorischen Entwicklungen auf dem Gebiet des Brandschutzes stehen bei den Highlights am Donnerstag, 6. Oktober 2022, im Mittelpunkt:

• Diskussionsrunde „Brandschutz im Rahmen der Gebäudesanierung“ • Fachvorträge von Rednern u.a. von Bosch Sicherheitssysteme, Ei Electronics, Lupus Electronics, Siemens

Die Konferenzteilnahme am Intersec Forum ist im Ticketpreis der Messe inbegriffen. Alle Informationen zum Programm gibt es auf der Website der Veranstaltung.