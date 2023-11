Der VDMA-Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude (AMG) traf sich am 13. Oktober 2023 in Hamburg zur nun alle vier Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung. Die Veranstaltung diente der Abstimmung über die strategischen Themen des Fachverban­des, der Wahl des neuen Vorstands und bot zugleich einen Blick auf die vergangenen und anstehenden Aktivitäten des Fachverbandes.

Ein Kernthema der Mitgliederversammlung war die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die Neuerungen im GEG bezüglich der Gebäudeautomation, welche am 1. Januar 2024 in Kraft treten, bedeuten trotz signifikanter Änderungen Rückenwind für die Automationsbranche, heißt es beim Fachverband VDMA. Die Funktionen, um für größere Nichtwohngebäude ab 2025 Funktionen wie die Erfassung, Protokollierung, Analyse und Benchmarking energierelevanter Daten sowie die Nutzung standardisierter Kommunikationsprotokolle für Bestand und Neubau umzusetzen, seien mit heutiger Technologie bereits verfügbar. Das Volumen, das die Nachrüstung im Gebäudebestand allein in Deutschland ausmacht, wird auf rund 14 Mrd. Euro geschätzt. Der VDMA erarbeitet nun eine Strategie, wie das GEG in Bezug auf die Gebäudeautomation in der Praxis effizient umgesetzt werden kann.

Bild: tab Der neu gewählte Vorstand mit Geschäftsführung des VDMA FV AMG auf der Mitgliederversammlung 2023 in Hamburg. Bild: tab

Marc Boebé, Belimo Stellantriebe GmbH

Karl Heinz Belser, Johnson Controls Systems & Services GmbH

Heike Dirmeier, Oppermann Regelgeräte GmbH

Martin Hardenfels, WAGO GmbH & Co. KG

Rainer Haueis, Siemens AG

Markus Hettig, Schneider Electric GmbH

Mario Lieder, Johnson Controls Systems & Services GmbH

Werner Ottilinger, Sauter-Cumulus GmbH (Vorsitzender)

Stefan Pfützer, SBC Deutschland GmbH

Meinolf Rath, IMI Hydronic Engineering Deutschland

Marion Walther, Siemens AG

Michael van Well, Kieback & Peter GmbH & Co. KG (Stv. Vorsitzender)

Martin Zährl, Siemens AG

Kampagne „Gebäudeautomation. Die Branche. Der Maßstab.“

Bild: Bildschön/Uwe Böhm Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde die Kampagne „Gebäudeautomation. Die Branche. Der Maßstab.“ vorgestellt (v. l.): Werner Ottilinger (Vorsitzender des Vorstands VDMA FV AMG), Dr. Peter Hug (Geschäftsführer VDMA FV AMG) und Michael van Well (stellvertretender Vorsitzender des Vorstands VDMA FV AMG). Bild: Bildschön/Uwe Böhm www.massstab-ga.de zu finden.

Gebäudeautomation als Schlüsseltechnologie für Energieeffizienz und Dekarbonisierung

Besonders in Gewerbe- und Industriebauten lassen sich durch die Nachrüstung von Systemen zur Gebäudeautomatisierung im Durchschnitt über 40 % thermische und bis zu 25 % elektrische Energie einsparen. Eine Studie von Waide Strategic Efficiency kommt für den Fall, dass die Anforderungen der Gebäudeautomation der EPBD 2018 (Energy Performance of Buildings Directive) im Nichtwohngebäudesektor umgesetzt werden, auf Einsparungen an Primärenergie von europaweit jährlich 14 %. Und das, ohne sich beispielsweise bei Heizungsanlagen auf eine Technologie oder einen Energieträger festzulegen.

Mit moderner Gebäudeautomation wird die technische Ausrüstung einer Immobilie wie Heizung, Lüftung, Warmwasser, Licht und Beschattung zu einem digitalen Gesamtsystem vereint und bedarfsgerecht integriert überwacht, gesteuert und optimiert. Durch die Digitalisierung und das automatisierte Erfassen, Aufzeichnen und Auswerten der Daten erfüllen die Gebäude so auch die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zur Protokollierung und Analyse des Verbrauchs und der Emission aller gebäudetechnischen Systeme.