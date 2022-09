Aus hygienischen Gründen ist das warme Händewaschen sinnvoll

Bild: Clage Aus hygienischen Gründen ist das warme Händewaschen sinnvoll Bild: Clage

Um Energie zu sparen ohne auf warmes Wasser verzichten zu müssen, empfiehlt der Hersteller Clage in öffentlichen Gebäuden ineffiziente, veraltete Technik auszutauschen. Dabei sei es wichtig, zwischen Speichern (umgangssprachlich Boilern) und modernen E-Durchlauferhitzern zu unterscheiden. So benötigen Boiler, Speicher und zentrale Warmwassersysteme viel Energie für das Speichern, Warmhalten und Verteilen von Warmwasser, da große Wassermengen permanent auf 60 °C erhitzt und warm gehalten werden. Bei E-Durchlauferhitzern sieht es anders aus, denn sie erhitzen das Wasser direkt beim Durchströmen des Gerätes. Beim Schließen des Wasserhahns schalten sich E-Durchlauferhitzer automatisch aus, sodass keine Energie mehr benötigt wird.

Im Vergleich zu einem Kleinspeicher (Boiler links) spart ein E-Kleindurchlauferhitzer (rechts) ca. 85 % Energie ein

Bild: Clage Im Vergleich zu einem Kleinspeicher (Boiler links) spart ein E-Kleindurchlauferhitzer (rechts) ca. 85 % Energie ein Bild: Clage

Bis zu 85 % Energieersparnis seien möglich, so das Unternehmen, wenn alte Boiler mit bis zu 150 kWh Bereitschaftsenergieverlusten pro Jahr durch moderne E-Kleindurchlauferhitzer ersetzt werden. Das warme Wasser wird dann ohne Energieverluste just in time auf 35 °C erhitzt. Der geringe, aber völlig ausreichende Durchfluss von 2 Litern pro Minute spare zusätzlich Wasser, sodass im Jahr rund 70 Euro Betriebskosten pro Waschplatz weniger anfallen. Durch den Gerätetausch könnte langfristig auch über die Energiesparverordnung hinaus eine Menge Energie gespart werden. So gebe es in Deutschland noch ungefähr 10 Mio. Kleinspeicher im Bestand, teilt der Hersteller mit. Die Einsparung an Bereitschaftsstromverbrauch könnte demnach fast 1 Mrd. kWh pro Jahr sein, wenn alle Kleinspeicher gegen E-Durchlauferhitzer getauscht würden.