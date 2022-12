DGNB veröffentlicht Wegweiser zu einem klimapositiven Gebäudebestand

Der Wegweiser ist kostenfrei u. a. in gedruckter Form erhältlich.

Wegweiser Klimapositiver Gebäudebestand" benennt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) konkrete Handlungsfelder sowie die wichtigsten Maßnahmen, die diesen Wandel möglich machen. Unternehmen, Kommunen, politische Entscheidungstragende und viele weitere Akteursgruppen finden darin Hinweise, wie sie ins konkrete Handeln kommen können und was sie priorisieren sollten. Die Veröffentlichung steht unter dem Motto „Jetzt handeln, jetzt Hürden abbauen, jetzt zusammenarbeiten" und ist kostenfrei online oder in gedruckter Form erhältlich.



Im ersten Teil schafft der Wegweiser eine gemeinsame Wissensgrundlage, indem wesentliche regulatorische Rahmenbedingungen auf Bundes- und EU-Ebene sowie der Status Quo der verursachten Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich in Deutschland aufgezeigt werden. Entlang von vier übergeordneten strategischen Zielen und dazugehörigen Handlungsfeldern werden im Weiteren die 50 wichtigsten Maßnahmen für den gemeinsamen Weg zu einem klimapositiven Gebäudebestand benannt. Dabei ist für jede Maßnahme definiert, für welche Akteursgruppe sie relevant ist. Angesprochen sind Bauherren und Eigentümer, Gebäudebetreibende und -verwaltende ebenso wie Planende, Bauausführende, Hersteller, Kommunen und die Wissenschaft. Auch politische Entscheidungstragende sowie Finanz- und Fördermittelgebende werden adressiert.

In dem Papier sind vier strategische Ziele formuliert.

Die folgenden strategischen Ziele hat die DGNB in ihrem Wegweiser formuliert:

Die folgenden strategischen Ziele hat die DGNB in ihrem Wegweiser formuliert:

• Emissionen des Energieverbrauchs eliminieren und mit erneuerbaren Energien einen positiven Beitrag zur Energiewende leisten

• Werte des Bestands erhalten, Ressourceneinsatz minimieren und Gebäude lang und intensiv nutzen

• Sanierungen und notwendige Neubauten emissionsfrei sowie mit klimapositiven Materialien realisieren

• Politische und finanzielle Rahmenbedingungen für die Transformation schaffen

Zu den definierten Handlungsfeldern zählt bspw., den Flächenbedarf zu reduzieren, den Bestand zu erhalten und als Rohstoffquelle zu nutzen oder mit Klimaschutzfahrplänen die Ist-Situation zu erfassen und Klimaneutralität gebäudeindividuell konkret zu planen. Auch das Plädoyer zum einfachen Bauen, zur Aufstockung und Nachverdichtung zählt zu den benannten Handlungsfeldern. Die Herstellung von klimaschutzgerechten, CO 2 -freien Materialien und Produkten sowie der Abbau von klimaschädlichen Subventionen sind weitere.



Weiterführende Dokumente zum vertieften Arbeiten mit dem Wegweiser



Die in der Publikation benannten Top-50-Maßnahmen werden in einem zweiten, online verfügbaren Teil des Wegweisers noch einmal ausführlicher beschrieben. In diesem Dokument ist zudem die umfassende Sammlung aller relevanten Maßnahmen zu finden. Für Eigentümer und Bestandshalter, Hersteller sowie Planende und Bauausführende finden sich in dem Online-Dokument „Mein Beitrag“ zudem akteursspezifische Maßnahmenprogramme. Diese wurden von der DGNB gemeinsam mit Vertretern der Branche erarbeitet. Anwendende finden hier jeweils konkrete Zielbilder für das eigene Handeln, die wichtigsten zehn bis fünfzehn Maßnahmen zur sofortigen Umsetzung sowie weitere effektive Maßnahmen priorisiert entsprechend des eigenen Wirkungsbereichs.

Der Wegweiser Klimapositiver Gebäudebestand sowie die weiterführenden Dokumente sind kostenlos auf der Website der Non-Profit-Organisation verfügbar.