Das Webinar „Trinkwasserinstallationen in Gesundheitseinrichtungen: Wie man Bakterienwachstum begrenzt und Verbrühungsrisiken vermeidet" von Delabie findet am 19. September 2022 um 11 Uhr statt. Trinkwasserinstallationen sowie mit Verbrühungsrisiken konfrontiert. Die Auseinandersetzung mit der Weiterentwicklung der geltenden Vorschriften, präventiven und korrektiven Maßnahmen sowie Produktinnovationen ist unumgänglich.

Im Webinar „Trinkwasserinstallationen in Gesundheitseinrichtungen: Wie man Bakterienwachstum begrenzt und Verbrühungsrisiken vermeidet“ von Delabie soll ein Überblick über die derzeit angewandten Methoden gegeben und effiziente Lösungen vorgestellt werden, mit denen Gesundheitseinrichtungen ihren Verpflichtungen nachkommen können.

Das Webinar findet am 22. September 2022 um 11 Uhr statt und dauert 30 Minuten.

