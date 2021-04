Daikin mit „WIRtuellem“ Weitblick

Quelle: Daikin Airconditioning Germany GmbH

Quelle: Daikin Airconditioning Germany GmbH „DAIKEYNOTE“ von Daikin, welches sich ab April über das ganze restliche Jahr 2021 erstreckt, informiert über aktuelle und spannende Themen – virtuell, um während herausfordernden Zeiten in der Veranstaltungswelt eine zuverlässige Informationsquelle gewährleisten zu können, und „WIRtuell“, um den Fokus auf das Miteinander zu legen.



Themen sind u.a. modulare Konzepte mit Daikin-Kaltwassersätzen, maßgeschneiderte CO 2 -Lösungen für den Bereich Transportkälte oder BEG-förderfähige Daikin-Geräte.



Das Unternehmen möchte den regen Austausch zwischen Experten und Interessenten pflegen. In individuellen Fragerunden können Teilnehmer daher via Chat Fragen an Daikin-Experten stellen und über die verschiedenen Thematiken diskutieren.



Jede „DAIKEYNOTE“ startet um 10:00 Uhr und informiert mit einer Dauer von je 20 bis 30 Minuten übersichtlich und kompakt über Themen aus der Klima-, Kälte-, Lüftungs- und Heizungstechnologie sowie digitale Servicelösungen von Daikin.



Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt über den Youtube-Kanal Daikin Germany.



Weitere Informationen und eine Programmübersicht finden Sie hier.