Daikin hat ein benachbartes, 22.000 m² großes Grundstück mit Produktions- und Büroflächen erworben, um seinen Produktionsstandort in Güglingen zu erweitern

Daikin Manufacturing Germany GmbH hat in den letzten Jahren das Produktionsvolumen für Wärmepumpen kontinuierlich erhöht. Mit der neuen Investition wird das Unternehmen den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Deutschland weiter beschleunigen. Zu diesem Zweck hat der Hersteller ein benachbartes, 22.000 m² großes Grundstück mit Produktions- und Büroflächen in Güglingen erworben. Durch die Modernisierung und Integration der Anlagen in die bestehende Produktionsstätte wird das derzeitige Produktionsvolumen bis 2025 mehr als verdreifacht. Um diese Wachstumspläne zu unterstützen, wird die Belegschaft am Standort in Güglingen zukünftig um 500 Stellen erweitert.