BIM-Seminar mit buildingSMART-Zertifikat

Vom 16. bis 17. Juli 2026 bietet die Technische Hochschule Augsburg (THA) ein Fachseminar zum Thema Building Information Modeling (BIM) an. Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte, Unternehmen und Studierende, die ihre Kenntnisse in der digitalen Planung und Umsetzung von Bauprojekten erweitern möchten.

Das Fachseminar findet vom 16. bis zum 17. Juli in der Technischen Hochschule Augsburg beim Campus am Brunnenlech statt.

Bild: Tobias Maile Das Fachseminar findet vom 16. bis zum 17. Juli in der Technischen Hochschule Augsburg beim Campus am Brunnenlech statt. Bild: Tobias Maile Webseite des Veranstalters zu finden.

„Mit diesem Seminar legen Teilnehmende den Grundstein für eine professionelle BIM-Kompetenz, die heute in vielen Bereichen der Bau- und Immobilienwirtschaft gefragt ist“, sagt Professorin Elisabeth Krön, Leiterin des Instituts für Bau und Immobilie der THA. Das Seminar bietet einen praxisorientierten Einstieg in die digitale Bauplanung – von den Grundlagen bis zur strukturierten Anwendung. Es ist Teil eines umfassenderen BIM-Ausbildungsprogramms und kann als Einstieg in weiterführende Qualifizierungen genutzt werden. Wer die digitale Bauplanung in voller Breite studieren möchte, findet an der THA mit dem Bachelorstudiengang „Digitaler Baumeister" ein grundständiges Angebot, das BIM, Bauinformatik und nachhaltiges Planen verbindet.