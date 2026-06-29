Praxisorientierter Einstieg in digitale Bauplanung

BIM-Seminar mit buildingSMART-Zertifikat

29.06.2026

Vom 16. bis 17. Juli 2026 bietet die Technische Hochschule Augsburg (THA) ein Fachseminar zum Thema Building Information Modeling (BIM) an. Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte, Unternehmen und Studierende, die ihre Kenntnisse in der digitalen Planung und Umsetzung von Bauprojekten erweitern möchten.

Das Fachseminar findet vom 16. bis zum 17. Juli in der Technischen Hochschule Augsburg beim Campus am Brunnenlech statt.
Bild: Tobias Maile

Das Fachseminar findet vom 16. bis zum 17. Juli in der Technischen Hochschule Augsburg beim Campus am Brunnenlech statt.
Bild: Tobias Maile
Das zweitägige Präsenzseminar auf dem Campus am Brunnenlech vermittelt die Grundlagen der BIM-Methode. Die Inhalte orientieren sich an der international anerkannten Zertifizierung „Professional Certification – Foundation Basic Module“. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Multiple-Choice-Prüfung von buildingSMART abzulegen und das offizielle buildingSMART-Zertifikat (Basic) zu erwerben – wahlweise direkt nach dem Seminar oder zu einem späteren Termin. Die Anmeldung und weitere Informationen sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

„Mit diesem Seminar legen Teilnehmende den Grundstein für eine professionelle BIM-Kompetenz, die heute in vielen Bereichen der Bau- und Immobilienwirtschaft gefragt ist“, sagt Professorin Elisabeth Krön, Leiterin des Instituts für Bau und Immobilie der THA. Das Seminar bietet einen praxisorientierten Einstieg in die digitale Bauplanung – von den Grundlagen bis zur strukturierten Anwendung. Es ist Teil eines umfassenderen BIM-Ausbildungsprogramms und kann als Einstieg in weiterführende Qualifizierungen genutzt werden. Wer die digitale Bauplanung in voller Breite studieren möchte, findet an der THA mit dem Bachelorstudiengang „Digitaler Baumeister" ein grundständiges Angebot, das BIM, Bauinformatik und nachhaltiges Planen verbindet.

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