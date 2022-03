BIM hoch3 mit Allplan, DDScad und Orca AVA

Bild: Orca Bild: Orca Webinar am 10. März um 10 Uhr zeigen Allplan, Graphisoft Building Systems (ehemals Data Design System) und Orca den reibungslosen Datenaustausch in openBIM Projekten. In dem einstündigen Online-Seminar namens „BIM hoch3“ präsentieren die Unternehmen, wie ein optimales Zusammenspiel der Softwareanwendungen „Allplan", „DDScad" und „Orca AVA" erreicht werden kann. Der Fokus liegt dabei auf dem Austausch von Modellen und Informationen, den Rahmenbedingungen für zügige Arbeitsprozesse sowie einer hohen Effizienz und Planungsqualität.

Die Referenten simulieren mit den Programmen eine typische Projektabwicklung im openBIM-Prozess – von der Architektur- über die Gewerkeplanung bis hin zu Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung. Zu Beginn erstellt Kim Lauterbach von Allplan ein IFC-konformes Gebäudemodell, weist Attribute zu und zeigt, wie das Modell fachgerecht an die TGA-Planung übergeben wird. Anschließend führt Graphisoft-Consultant Marvin Kirner mit DDScad die Elektro-, Sanitär- und Lüftungsplanung für das Gebäude durch und exportiert das Projekt als IFC-Datei. Alexander Mohr-Miesler und Josef Schlaipfer (Orca) führen die Daten aus „Allplan" und „DDScad" in der AVA-Software zusammen und generieren die Ausschreibungsunterlagen. Als gemeinsame Plattform während der Projektabwicklung nutzen die Referierenden „Bimplus" von Allplan. Da sich das Webinar vollständig auf das Feintuning für eine optimale Open-BIM-Zusammenarbeit fokussiert, sollten Teilnehmer über Grundkenntnisse in dieser Thematik verfügen. Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei, die Anmeldung erfolgt online.



.