BIM-Daten von Kessel

Der Entwässerungsspezialist Kessel stellt BIM-Daten auf verschiedenen Onlineportalen zur Verfügung. Diese sind nach den aktuellen VDI-Richtlinien erstellt.

Kessel stellt für das komplette Entwässerungssortiment BIM-Daten zur Verfügung, die in allen gängigen BIM-Softwares verwendet werden können.

„Unsere BIM-Dateien sind mit allen wesentlichen Informationen zur professionellen Bemessung und Auslegung angereichert. Dazu zählen auch Angaben zu den vorhandenen Anschlüssen mit Nennweitenangabe sowie die benötigten Arbeitsräume“, erklärt Roland Priller, Leiter Normung und Innovationsmanagement bei Kessel. „Das ermöglicht Planern eine schnelle und intelligente Vernetzung der Detailplanungen für Wasser-, Abwasser- und Elektronikkomponenten."

Auf www.kessel.de sind alle BIM-Daten unter der jeweiligen Artikelnummer hinterlegt und verfügbar. Darüber hinaus stehen diese auch in der Heinze-BIM-Baudatenbank (www.heinze.de/bim) sowie im Onlineportal von BIMobject (www.bimobject.de) und deren BIM-Bibliothek www.polantis.com zur Verfügung.

Nach dem Herunterladen unter www.kessel.de/service/bim stehen dem Nutzer viele Möglichkeiten der komfortablen Produktsuche sowie der Kombination mit geeignetem Zubehör zur Ausleitung in verschiedenen Formaten anwendergerecht zur Verfügung. Planer können alle Dateien in einer Vielfalt an Formaten herunterladen oder direkt in eine BIM-Software wie z.B. "Revit" importieren.