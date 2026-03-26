Auf dem Weg zu einem praxistauglichen BIM

BIM Allianz erläutert integralen Bestandteil der HOAI 2026

26.03.2026

Die BIM Allianz, der Verband führender Architekturbüros mit dem Schwerpunkt auf der Digitalisierung des Planungsprozesses und dem Einsatz von BIM, setzte auf der digitalBAU 2026 ein klares Zeichen gegen die wachsende Komplexität in der Baupraxis. Im Vorfeld der anstehenden HOAI-Novellierung für 2026 zeigt die BIM Allianz mit dem Regelprozess BIM fundierte, praxisorientierte Lösungen, die den Planungsprozess vereinfachen, statt ihn immer weiter zu verkomplizieren.

Die BIM Allianz, Verband der planenden und objektüberwachenden Architektinnen und Architekten in der Digitalisierung, setzt auf Dialog, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Transparenz.
Bild: BIM Allianz / Zuzanna Kaluzna

Die BIM Allianz, Verband der planenden und objektüberwachenden Architektinnen und Architekten in der Digitalisierung, setzt auf Dialog, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Transparenz.
Bild: BIM Allianz / Zuzanna Kaluzna
Seit Jahren gilt Building Information Modeling (BIM) als Schlüssel für effizientes Bauen. Doch in der Praxis haben sich für viele Akteure die Qualitäts- und Effizienzversprechen von BIM bisher nicht erfüllt. Nicht selten empfinden Architektur- und Planungsbüros den Prozess als überbordend und verbunden mit Anforderungen, die ein Projekt unnötig verkomplizieren. Auf der Seite der Auftraggebenden zeigt sich die Kehrseite der Medaille: erhöhte Honorare durch unnötige Vorgaben und Informationsanforderungen, die nicht im wirtschaftlichen Verhältnis zum Mehrwert stehen.

Der Regelprozess BIM: Das Fundament der digitalen Planung

An diesem Punkt setzt die BIM Allianz an und rückt den Regelprozess BIM in den Fokus der modellbasierten Planung: Als Methodik, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Hintergrund ihrer Initiative ist die für 2026 geplante Novellierung der HOAI. Erstmals wird darin der Regelprozess BIM rechtlich verankert sein. Dieser soll die Grundlage für eine faire sowie leistungsgerechte Vergütung von BIM-Planungsleistungen in der Zukunft schaffen. Der Regelprozess BIM definiert darüber hinaus die Grenzen zwischen Grundleistungen nach HOAI und ergänzend individuell vereinbarten Besonderen Leistungen.

Maximale Transparenz für alle Beteiligten im Projekt

„Wir brauchen eine Kultur der Datensparsamkeit: Nur Informationen, die für den jeweiligen Prozessschritt einen echten Mehrwert bieten, gehören in das Planungsmodell.“ Lukas Oelmüller, Staab Architekten / Gesamtvorstandsmitglied BIM Allianz.
Bild: Staab Architekten / Patrick Desbrosses

„Wir brauchen eine Kultur der Datensparsamkeit: Nur Informationen, die für den jeweiligen Prozessschritt einen echten Mehrwert bieten, gehören in das Planungsmodell.“ Lukas Oelmüller, Staab Architekten / Gesamtvorstandsmitglied BIM Allianz.
Bild: Staab Architekten / Patrick Desbrosses
Ein zentrales Ziel der BIM Allianz ist es, umfassende Transparenz über die geschuldeten Informationen im Gesamt- und in den Teilmodellen zu ermöglichen. Damit soll es gelingen, weg von Datengräbern mit überbordenden, irrelevanten Informationen hin zu einer zielführenden sowie effizienten Informationsbereitstellung zu gelangen. So entsteht ein BIM-Prozess, der für Architekten, Fachplaner und kommunale Bauabteilungen gleichermaßen handhabbar und verständlich bleibt.

Der Regelprozess BIM in der Praxis

Wie dieser neue Regelprozess und der Weg von der Muster-AIA zur individuellen Projekt-AIA in die Praxis übersetzt werden, stellte die BIM Allianz auf der digitalBAU 2026 vor. In zwei Fachvorträgen auf der NEO Stage zeigten die Expertinnen und Experten, wie Planende und Auftraggebende dank klarer Leistungsdefinitionen und Leistungsabgrenzungen die Weichen für einen wirtschaftlichen und vor allem partnerschaftlichen Regelprozess BIM stellen.

„Der Regelprozess BIM ist das Fundament jeder digitalen Planung, das wir jetzt mit Leben füllen. Mit unserer Kommentierung der Muster-AIA für Bundesbauten ist bereits ein zweiter wichtiger Schritt getan.“ Matthias Pfeifer, Vorstandsmitglied BIM Allianz.
Bild: Büro Luigs

„Der Regelprozess BIM ist das Fundament jeder digitalen Planung, das wir jetzt mit Leben füllen. Mit unserer Kommentierung der Muster-AIA für Bundesbauten ist bereits ein zweiter wichtiger Schritt getan.“ Matthias Pfeifer, Vorstandsmitglied BIM Allianz.
Bild: Büro Luigs
Matthias Pfeifer (Vorstandsmitglied BIM Allianz), Jana Schall (BIM Allianz AK Recht und Vertrag / WITTE Projektmanagement) und Jan-Philipp Frenking (BIM Allianz AK Recht und Vertrag / Max Dudler) verdeutlichten in ihrem Vortrag Vom Regelprozess zur AIA: Umsetzung in der Praxis, wie die Muster-AIA für Bundesbauten auf Basis der HOAI-Novellierung in die Praxis überführt werden können. Sie zeigten dabei auf, welche Leistungen künftig als Regelleistung gelten und wie sich diese Abgrenzung direkt auf den Projektaufwand sowie die Honorierung auswirkt.

Transparenz darüber, welche Informationsmengen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume tatsächlich geschuldet sind, schafften Michael Johl (BIM Allianz Vorstandsmitglied) und Lukas Oelmüller (Staab Architekten) mit ihrem Beitrag auf der NEO Stage in Köln. Durch praxisnahe Abgrenzungen lieferten sie wichtige Orientierung für die faire Beauftragung von BIM-Leistungen – die zugleich die Basis für einen neuen Leitfaden der BIM Allianz sind.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.bim-allianz.de

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 10/2009

Der Commissioning-Prozess

Planung von RLT-Anlagen: Commissioning oder nach HOAI/VDI 6028?

Der Commissioning-Prozess, kurz Cx-Prozess (Cx Process), in den USA ist systematisch und qualitätsorientiert [1]. Er gewährleistet, dass Neubauten und sanierte Altbauten Leistungen erbringen, die...

mehr
Ausgabe 12/2023

BIM von A bis Z: AIA und BAP

BIM von A bis Z etablieren, inklusive „Tuning“-Maßnahmen, Teil 1

BIM  Was ist es eigentlich? Es existiert derzeit keine eindeutige Definition von Building Information Modeling (BIM). Dies führt in der Praxis häufig dazu, dass unterschiedliche Sichtweisen und...

mehr

Technischer Bericht zu AIA, Geometrie und Regelwerken

Kostenlose Broschüre zum Arbeiten nach BIM

Der Technische Bericht Auftraggeber-Informations-Anforderungen, Geometrie und Regelwerke des Kompetenzzentrum Planen und Bauen Mittelstand 4.0 befasst sich mit den verschiedenen Vertragsdokumenten...

mehr
Ausgabe 7-8/2019

BIM – Eine Revolution im Wartestand?

Im Gespräch mit TePmA-Geschäftsführer Detlef Cordes

tab: Als Geschäftsführer der TePmA GmbH, eines etablierten Planungsbüros für die technische Gebäudeausrüstung, gehört das Thema Building Information Modeling  kurz genannt BIM sicherlich...

mehr

Literaturverzeichnis zum Artikel „BIM von A bis Z etablieren, inklusive „Tuning“-Maßnahmen“ - Teil 1

Beitrag in der tab 12/2023

[1] Wimmer, Bartels, Maile 2023. Hochschulübergreifende Ausbildung in der Big-Open-BIM Welt. Online verfügbar unter: https://www.bsdplus.de/fachartikel/hochschuluebergreifende-praxisnahe-und-zukunft...

mehr