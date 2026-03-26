BIM Allianz erläutert integralen Bestandteil der HOAI 2026

Die BIM Allianz, der Verband führender Architekturbüros mit dem Schwerpunkt auf der Digitalisierung des Planungsprozesses und dem Einsatz von BIM, setzte auf der digitalBAU 2026 ein klares Zeichen gegen die wachsende Komplexität in der Baupraxis. Im Vorfeld der anstehenden HOAI-Novellierung für 2026 zeigt die BIM Allianz mit dem Regelprozess BIM fundierte, praxisorientierte Lösungen, die den Planungsprozess vereinfachen, statt ihn immer weiter zu verkomplizieren.

Die BIM Allianz, Verband der planenden und objektüberwachenden Architektinnen und Architekten in der Digitalisierung, setzt auf Dialog, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Transparenz.

Bild: BIM Allianz / Zuzanna Kaluzna Die BIM Allianz, Verband der planenden und objektüberwachenden Architektinnen und Architekten in der Digitalisierung, setzt auf Dialog, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Transparenz. Bild: BIM Allianz / Zuzanna Kaluzna

Der Regelprozess BIM: Das Fundament der digitalen Planung

An diesem Punkt setzt die BIM Allianz an und rückt den Regelprozess BIM in den Fokus der modellbasierten Planung: Als Methodik, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Hintergrund ihrer Initiative ist die für 2026 geplante Novellierung der HOAI. Erstmals wird darin der Regelprozess BIM rechtlich verankert sein. Dieser soll die Grundlage für eine faire sowie leistungsgerechte Vergütung von BIM-Planungsleistungen in der Zukunft schaffen. Der Regelprozess BIM definiert darüber hinaus die Grenzen zwischen Grundleistungen nach HOAI und ergänzend individuell vereinbarten Besonderen Leistungen.

Maximale Transparenz für alle Beteiligten im Projekt

„Wir brauchen eine Kultur der Datensparsamkeit: Nur Informationen, die für den jeweiligen Prozessschritt einen echten Mehrwert bieten, gehören in das Planungsmodell.“ Lukas Oelmüller, Staab Architekten / Gesamtvorstandsmitglied BIM Allianz.

Bild: Staab Architekten / Patrick Desbrosses „Wir brauchen eine Kultur der Datensparsamkeit: Nur Informationen, die für den jeweiligen Prozessschritt einen echten Mehrwert bieten, gehören in das Planungsmodell.“ Lukas Oelmüller, Staab Architekten / Gesamtvorstandsmitglied BIM Allianz. Bild: Staab Architekten / Patrick Desbrosses

Der Regelprozess BIM in der Praxis

Wie dieser neue Regelprozess und der Weg von der Muster-AIA zur individuellen Projekt-AIA in die Praxis übersetzt werden, stellte die BIM Allianz auf der digitalBAU 2026 vor. In zwei Fachvorträgen auf der NEO Stage zeigten die Expertinnen und Experten, wie Planende und Auftraggebende dank klarer Leistungsdefinitionen und Leistungsabgrenzungen die Weichen für einen wirtschaftlichen und vor allem partnerschaftlichen Regelprozess BIM stellen.

„Der Regelprozess BIM ist das Fundament jeder digitalen Planung, das wir jetzt mit Leben füllen. Mit unserer Kommentierung der Muster-AIA für Bundesbauten ist bereits ein zweiter wichtiger Schritt getan.“ Matthias Pfeifer, Vorstandsmitglied BIM Allianz.

Bild: Büro Luigs „Der Regelprozess BIM ist das Fundament jeder digitalen Planung, das wir jetzt mit Leben füllen. Mit unserer Kommentierung der Muster-AIA für Bundesbauten ist bereits ein zweiter wichtiger Schritt getan.“ Matthias Pfeifer, Vorstandsmitglied BIM Allianz. Bild: Büro Luigs

Transparenz darüber, welche Informationsmengen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume tatsächlich geschuldet sind, schafften Michael Johl (BIM Allianz Vorstandsmitglied) und Lukas Oelmüller (Staab Architekten) mit ihrem Beitrag auf der NEO Stage in Köln. Durch praxisnahe Abgrenzungen lieferten sie wichtige Orientierung für die faire Beauftragung von BIM-Leistungen – die zugleich die Basis für einen neuen Leitfaden der BIM Allianz sind.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.bim-allianz.de