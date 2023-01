Bewerbungsphase für den BVF Award 2023 gestartet

Wer erhält den nächsten BVF Award? Die Bewerbungsphase für Einreichungen ist gestartet.

BVF-Award zeichnet der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) jedes Jahr Marktteilnehmer für ihre Leistungen im Bereich Flächenheizungen und -kühlungen aus. Der Preis wird von einer Fachjury vergeben und soll die Innovationskraft, Qualität und Zukunftsfähigkeit der ausgezeichneten Produkte unterstreichen. Seit 2019 ist die Vergabe auch an Nicht-Mitglieder des Verbandes möglich.

Die aktuelle Bewerbungsphase läuft von Januar bis Ende Juni 2023. Teilnahme-berechtigt sind Unternehmen, Hand-werker oder Planer, die auf dem Markt der Flächenheiz- und -kühlsysteme aktiv sind. Zur Teilnahme am Wettbewerb muss lediglich eine Kurzvorstellung oder -präsentation des Projekts, Produktes oder der vorzuschlagenden Person bei der BVF Geschäftsstelle eingereicht werden. Bewerbungen oder Empfehlungen sind direkt an die Geschäftsstelle unter mit dem Betreff: „Bewerbung BVF Award“ möglich.

Die Überreichung des Awards findet auf dem BVF Symposium statt. Die Netzwerkveranstaltung findet in diesem Jahr am 22./.23. November 2023 in Erfurt statt.