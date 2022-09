AG BIM Gebäudeautomation und Elektrotechnik im VDMA gegründet

Bild: VDMA Bild: VDMA VDMA gegründet.

Die AG BIM GA/ET übernimmt die bisherigen Arbeitskreise des Fachverbandes Automation + Management für Haus + Gebäude- AMG und wird diese konzentriert auf das Thema BIM weiterführen. Die Arbeitsgemeinschaft soll zur Schaffung einer größeren Wahrnehmung und stärkeren Berücksichtigung der gesamten Technischen Gebäudeausrüstung, insbesondere der Gebäudeautomation und Elektrotechnik, im BIM-Planungsprozess dienen. Hierzu sollen die Arbeiten und Aktivitäten im Bereich BIM besser koordiniert und die Finanzierung von anstehenden Projekten sichergestellt werden.

Neben der Beratung und Information der AG-Mitglieder in allen Fragen, die das Thema BIM betreffen, der Erstellung von und Mitarbeit bei technischen Standards zum Thema BIM steht die AG für die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Organisationen im Bereich BIM zur Verfügung. Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft steht allen interessierten Firmen, Hochschulen und Instituten offen. Auch in Zukunft werden für alle am Thema BIM Interessierten Schulungen zum Thema Open-BIM angeboten.

Gründungsmitglieder der AG BIM Gebäudeautomation und Elektrotechnik sind:

• Actemium Controlmatic West GmbH

• Albrecht Jung GmbH & Co.KG

• Belimo Automation AG

• Cadenas GmbH

• EPLAN GmbH & Co. KG

• Fachhochschule Münster

• Fachbereich Energie Gebäude Umwelt

• Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

• Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

• Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Fakultät Maschinenbau - Studiengang Gebäudesystemtechnik

• Honeywell Building Solutions

• Ingenieurbüro Peter Oel

• Kieback&Peter GmbH & Co. KG

• OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

• Oppermann Regelgeräte GmbH

• PohlCon GmbH

• Sauter-Cumulus GmbH

• Schneider Electric GmbH

• Siemens AG - TRIC GmbH

• Trox GmbH

• TU Dresden - Institut für Angewandte Informatik

• WAGO GmbH & Co KG

• Wieland Electric GmbH

Als Geschäftsführer des Arbeitsgemeinschaft BIM Gebäudeautomation und Elektrotechnik im VDMA e.V. wurde Thomas Müller berufen.